ACR Messina, si avvicina il weekend di Racing City Group: attese diverse novità. Il punto

La Messina calcistica si appresta a cambiare proprietà. E’ infatti atteso l’arrivo in città di Davis e Pagniello, rappresentanti del Racing City Group, il futuro gruppo che guiderà l’ACR. Dopo l’offerta – poi rivelatasi unica – e con la conferma del rispetto degli adempimenti burocratici, il curatore Maria Di Renzo provvederà ad affidare definitivamente (ora è provvisorio) il ramo sportivo al nuovo gruppo, che intanto domenica assisterà al match interno contro il Castrumfavara. Il giorno prima, invece, si presenterà ufficialmente alla città e ai tifosi, attraverso una conferenza stampa che si terrà a Villa Pulejo (Tremestieri) alle ore 15.30.

Nel corso della conferenza, verranno anche illustrati alcuni dettagli relativi all’evento legato al 125° compleanno. L’1 dicembre, infatti, si terrà una partita celebrativa, tra grandi leggende del calcio, per festeggiare lo speciale anniversario del club. Già annunciati alcuni grandi campioni: Abbiati, Di Livio, Mauri, Storari, Pancaro, Serginho, Montolivo, Dida, Donadoni, Iaquinta. Ce ne sono ancora tanti e verranno svelati un po’ alla volta nelle prossime settimane.

Le possibili novità

Tornando alla squadra, e agli aspetti societari, si segnalano già alcune notizie ufficiose, che potrebbero diventare ufficiali e che ribadirebbero il concetto di semi-rivoluzione pronto da parte della nuova proprietà, in alcuni settori. Una di queste è l’addio con lo sponsor tecnico Givova. Sarà sostituito da un nuovo marchio, che potrebbe essere annunciato sabato. E’ addio anche con tutta l’area comunicazione, arrivata negli ultimi mesi e composta da Radio Night e da figure come Paolo Crisafi e Dino Puglia, tra gli altri. Si confermano invece, e si fanno sempre più intense, le indiscrezioni su un ingresso in dirigenza di Ninni Corda, figura esperta nel mondo del calcio ma anche fortemente controversa e – anche a leggere il “termometro social” dell’ambiente messinese – non proprio graditissima. Saranno probabilmente questi alcuni, se non tutti, gli argomenti affrontati nel corso della conferenza stampa.

Non mancheranno poi gli aspetti di campo. Si chiederà della questione mercato e degli eventuali rinforzi su una rosa costruita in fretta e piena zeppa di giovani. Fino a che non aprirà la finestra invernale, si potrà pescare soltanto dagli svincolati. E, in tal senso, c’è da registrare la presenza di Ranieri Ruffino, attaccante belga in prova che si allena con la squadra da qualche settimana.

Il comunicato di Radio Night

Come detto, a occuparsi della Comunicazione del club non sarà più Radio Night, che ha diffuso una nota in merito:

“Radio Night comunica che, nella giornata odierna, il nuovo assetto societario del A.C.R. Messina, ha deciso di non riconfermare la nostra emittente. Cogliamo l’occasione per rivolgere un sincero augurio a tutti i tifosi, con l’auspicio che il Messina possa tornare presto nel calcio che merita. Desideriamo inoltre ringraziare, uno per uno, tutti coloro che ci hanno seguito con passione e costanza: le statistiche — visibili sui nostri canali social — testimoniano tutto.

Un ringraziamento speciale va a tutto il nostro team, che ha sempre dato il massimo, anche nei momenti più difficili che tutti conosciamo, senza mai arrendersi e lavorando con dedizione e professionalità. Infine, un sentito grazie all’Avvocato Maria Di Renzo, curatore fallimentare del Messina, per la fiducia e la stima dimostrate sin dal primo giorno e fino all’ultimo istante della nostra collaborazione”.