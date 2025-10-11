ACR Messina-Reggina, i convocati dei siciliani: Romano ne chiama 20

Sono 20 i calciatori convocati dal tecnico del Messina Pippo Romano in occasione del derby dello Stretto di domani contro la Reggina. La squadra, che si è allenata ieri a porte aperte alla presenza dell’ex capitano Carmine Coppola, vuole avvicinarsi ancora di più allo zero in classifica. Al momento, senza il segno meno, la squadra sarebbe nelle zone alte della graduatoria del girone I, al momento molto equilibrato e senza una vera regina.
Questo l’elenco dei convocati:
PORTIERI
- Paduano Gennaro
- Sorrentino Andrea
DIFENSORI
- De Caro Francesco
- Ivan Yekalej
- Orlando Giulio
- Trasciani Daniele
CENTROCAMPISTI
- Aprile Alessio
- Bombaci Stefano
- Clemente Carlo
- Fravola Matteo
- Garufi Sergio
- Maisano Bruno
- Saverino Francesco
- Tesija Marko
- Veron Matias
- Zucco Emanuele
ATTACCANTI
- Azzara Angelo
- Elia Giuseppe
- Roseti Cristian
- Toure Isyakha