ACR Messina-Reggina, i convocati dei siciliani: Romano ne chiama 20

Sono 20 i calciatori convocati dal tecnico del Messina Pippo Romano in occasione del derby dello Stretto di domani contro la Reggina. La squadra, che si è allenata ieri a porte aperte alla presenza dell’ex capitano Carmine Coppola, vuole avvicinarsi ancora di più allo zero in classifica. Al momento, senza il segno meno, la squadra sarebbe nelle zone alte della graduatoria del girone I, al momento molto equilibrato e senza una vera regina.

Questo l’elenco dei convocati:

PORTIERI

Paduano Gennaro

Sorrentino Andrea

DIFENSORI

De Caro Francesco

Ivan Yekalej

Orlando Giulio

Trasciani Daniele

CENTROCAMPISTI

Aprile Alessio

Bombaci Stefano

Clemente Carlo

Fravola Matteo

Garufi Sergio

Maisano Bruno

Saverino Francesco

Tesija Marko

Veron Matias

Zucco Emanuele

ATTACCANTI