ACR Messina, Ninni Corda più che un consulente. E circolano già i primi nomi sul mercato (ma non tutti sono veri)

E alla fine Ninni Corda è arrivato. Pubblicamente “morbidi”, Davis e Pagniello, parlavano come di un’ipotesi futura sul suo impegno per l’ACR Messina. E invece, ecco il comunicato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Mr. Ninni Corda nella famiglia Racing City Group come nuovo Consulente Tecnico di Racing City Group Italia. Ninni affiancherà inoltre il nostro nuovo club affiliato, ACR Messina, portando con sé una grande esperienza e una lunga serie di successi. Considerato uno dei più vincenti direttori sportivi italiani, Corda ha conquistato oltre 9 campionati nel corso della sua carriera con club come Como FC, Foggia, Savona, Tempio e Alghero. Vanta anche un’esperienza internazionale, avendo collaborato con noi come Responsabile dello Scouting Internazionale per il club di LaLiga CD Leganés nella stagione 2016/17″.

Corda, va precisato, non è stato annunciato dall’ACR Messina, ma da Racing City, il gruppo di Davis e Pagniello. Lavorerà per conto della loro società, ma dentro l’ACR Messina, una delle società gestite. Ufficialmente un consulente tecnico del gruppo, un consulente esterno, ma ufficiosamente molto, molto di più. Checché ne dica la carica, il nuovo dirigente avrà molta più voce in capitolo di quanto si possa immaginare. A stretto contatto coi proprietari, sarà probabilmente la figura con maggior potere dopo di loro, una sorta di Direttore Generale. Con compiti anche sul settore tecnico. Non è un mistero, infatti, che si sia mosso anche per contattare dei calciatori, nell’ottica di rinforzare l’organico, così come affermato da Pagniello.

Sono già circolati dei nomi, alcuni anche grossi per la Serie D, come ad esempio Crimi, Foggia, Catalano. Solo quest’ultimo ha avuto un reale contatto, stava aspettando aggiornamenti, ma alla fine non è detto che l’operazione vada in porto. Su Crimi e Foggia invece, secondo quanto verificato, non c’è stato un contatto, anche perché i due giocatori sono già accasati. Al di là di questi nomi, è invece vero che la società si stia muovendo per regalare almeno quattro rinforzi a mister Romano. La squadra costruita in fretta, e la mancata preparazione, potrebbero essere pagate – in termini fisici – nel medio-lungo periodo. E’ quindi necessario che il club si muova a dovere andando a rinforzare una squadra che ha bisogno di benzina, forze fresche e anche esperte, considerando l’età media della rosa.