ACR Messina, le parole di Davis fanno sognare i tifosi. Pronta un’altra grande novità. E per l’1 dicembre un’altra leggenda e un ex Roma

“Giornata proficua oggi presso i campi di allenamento dell’ACR Messina, dove io e il mio socio Morris Pagniello, il nostro allenatore Giuseppe Romano, ci siamo incontrati per discutere dei prossimi passi strategici del club per la nostra prima squadra. Il nostro obiettivo condiviso rimane chiaro: continuare a costruire una Messina forte, unito e ambizioso che rifletta la passione dei nostri sostenitori e la storia orgogliosa di questa città. Insieme, stiamo gettando le basi per un nuovo capitolo del percorso calcistico del Messina, guidato da professionalità, duro lavoro e visione. Forza Messina!”. E’ quanto ha scritto, sui social, il Presidente dell’ACR Messina Justin Davis, postando alcune foto dell’incontro con la squadra.

Giornate molto proficue, le ultime, per lui e il socio Pagniello, che oltre ai calciatori hanno incontrato anche la Cooperativa (apertura a una collaborazione) e il Sindaco Federico Basile, per parlare soprattutto della questione stadio in merito all’evento dell’1 dicembre, con tante leggende in città. A tal proposito, dopo Di Napoli e Coppola, annunciato un altro grande ex, Parisi. A lui si è aggiunto, tra gli altri, anche l’ex Roma Cerci.

Dopo Adidas e VisitBahrain sulle maglie, dopo il pullman brandizzato, e dopo altre novità annunciate, un’altra è prevista a breve, sempre anticipata sui social: riguarda l’apertura di uno store ufficiale del club. Ancora non definiti i dettagli definitivi, ma si attendono nei prossimi giorni.