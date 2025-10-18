Acr Messina, la nuova proprietà ringrazia gli imprenditori che hanno supportato la società

Racing City Group e Global Capital, nelle persone di Morris Pagniello e Justin Davids, desiderano ringraziare i “coraggiosi imprenditori che hanno supportato l’ACR Messina in queste giornate delicate: la famiglia Barbera di Caffè Barbera, la famiglia Faranda Acqua Fontalba, Fabrizio Mannino per l’intermediazione con l’azienda OGM, Salvatore Pino di Grafiche Pino e l’azienda Zocco Cars. Alla stessa maniera si ringrazia inoltre la Società Cooperativa Calcistica Messina per l’attenzione e l’impegno profuso sino ad oggi. In segno di riconoscenza per il loro prezioso sostegno, abbiamo concordato con l’avvocato Maria Di Renzo ad utilizzare i loro marchi anche per la partita in programma domani 19 ottobre 2025 contro il Sambiase”.

“L’ACR Messina ritorni ad essere di tutti i messinesi”

Il Vicepresidente e Direttore Generale Morris Pagniello dichiara: “quando la passione incontra il coraggio, il calcio diventa molto più di un gioco: diventa una comunità che non si arrende mai. È giunto il momento che l’ACR Messina ritorni ad essere di tutti i messinesi”.