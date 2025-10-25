ACR Messina, la nuova proprietà porta uno storico accordo con il Bahrein

L’ACR Messina 1900, nelle persone del Presidente Justin Davis e del Vice Presidente e Direttore Generale Morris Pagniello, è orgogliosa di annunciare una partnership internazionale di straordinaria rilevanza. La società giallorossa ha siglato un importante accordo di sponsorizzazione con Sua Altezza Reale il Principe Sheik Abdulla Bin Khalifa Al Khalifa del Bahrein per portare il prestigioso marchio Visit Bahrain in Europa e promuovere le bellezze del Regno del Bahrein nel panorama calcistico continentale. Per la prima volta nella storia, una realtà del Medio Oriente sceglie di sponsorizzare una società calcistica europea, e la scelta è caduta su Messina.

Un riconoscimento che testimonia l’ambizione e la credibilità del progetto ACR Messina 1900 a livello internazionale. “Siamo profondamente onorati di questa partnership – dichiarano il Presidente Davis e il Vice Presidente Pagniello – Questo accordo rappresenta un passo fondamentale nel processo di internazionalizzazione del marchio ACR Messina. Porteremo il nome della nostra città e della nostra squadra nel mondo, creando un ponte tra il Mediterraneo e il Medio Oriente”. Un nuovo capitolo nella storia giallorossa. Un nuovo orizzonte per Messina.