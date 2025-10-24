ACR Messina, grande novità sullo sponsor tecnico: c’è un nuovo brand di prestigio. L’annuncio ufficiale

“Una nuova era inizia oggi! Racing City Group, nelle persone di Morris Pagniello e Justin Davis, è orgogliosa di annunciare la partnership con ADIDAS come nuovo sponsor tecnico dell’ACR Messina! Un accordo storico che rappresenta un passo importante nella valorizzazione del nostro marchio e nella proiezione del club verso una dimensione internazionale. Le tre strisce più famose del mondo accompagneranno i nostri colori giallorossi, unendo tradizione e innovazione, passione e qualità. Messina nel mondo. Il mondo a Messina”. Così in una nota l’ACR Messina annuncia il nuovo sponsor tecnico: è il brand di prestigio ADIDAS, che sostituisce Givova. Attese novità anche per il main sponsor commerciale e non solo. Tante di queste saranno annunciate nel corso della conferenza stampa di domani.