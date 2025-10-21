ACR Messina, già le prime ombre su Racing City Group? I retroscena su una controversa figura e il rischio che scoppi una vera e propria “bomba”

Prima mossa “tecnica”. E possibile primo errore. Il Racing City Group, atteso a Messina nei prossimi giorni per incontrare la città, per guardare il match interno dell’ACR contro il Castrumfavara e per cominciare a delineare alcune situazioni societarie, avrebbe intenzione di far inserire in dirigenza un profilo abbastanza controverso. Secondo le ultime informazioni da noi recuperate, Davis e Pagniello avrebbero scelto la figura di Ninni Corda per guidare l’area tecnica della società. Ninni Corda, profilo legato a Roberto Felleca – ex Presidente del Foggia vicino a Pagniello e Davis e associato al gruppo come possibile nuovo ingresso societario – non ha un trascorso recente propriamente “brillante”, tra indagini legate a usura per scommesse e minacce e percosse, mosse accusate da alcuni calciatori.

Tornando al Messina, ieri c’è stata una call con lo stesso Corda, il ds Martello, mister Romano, Pagniello e Davis. La sensazione è che si vada in controtendenza, insomma, rispetto ai tanti bei propositi, all’evento legato alle leggende del calcio per il 125° compleanno, alle belle parole. E basterebbe guardare i social per capirlo. La figura di Ninni Corda è controversa e, sembrerebbe, per niente gradita anche nell’area tecnica e all’interno del gruppo squadra.

Una sua ufficialità, insomma, rischierebbe di far scoppiare una bomba clamorosa tra dirigenza e calciatori. E significherebbe, secondo quanto verificato, che Romano e Martello possano riflettere sul loro futuro. Proprio loro che sono tra gli artefici del miracolo Messina. Non il modo migliore per cominciare un’avventura che in realtà deve ancora iniziare. E la città non vuole rivivere gli spettri già vissuti di recente, nei mesi scorsi. Anche per questo, nelle settimane precedenti, tanto scetticismo e una cautela giustamente elevate.