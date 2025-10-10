ACR Messina, distacco dell’energia elettrica: cambia la sede in cui si terrà l’asta per la cessione del club

“A causa del comunicato distacco dell’energia elettrica da parte di Enel Distribuzione per il giorno 14/10/2025 dalle ore 8.30 alle ore 16.30 presso l’immobile sito in Via Giacomo Venezian n. 43, ove avrebbe dovuto svolgersi l’asta programmata per la cessione del ramo d’azienda sportivo dell’ACR Messina, la stessa verrà celebrata nel giorno e nell’ora già fissate (14/10/2025 ore 11.30) presso il Tribunale di Messina, via Tommaso Cannizzaro – Aula G”. Così in una nota l’ACR Messina informa circa il cambio di sede per quanto riguarda l’asta per la cessione del ramo d’azienda, che si terrà martedì 14 ottobre, due giorni dopo il derby di domenica contro la Reggina. C’è grande attesa, nell’ambiente, per sapere chi subentrerà al timone del club.