ACR Messina, Davis e Pagniello: “una delle giornate più emozionanti della mia vita. E sul mercato…”

Esordio col botto per Davis e Pagniello con l’ACR Messina. I due nuovi proprietari, che ieri hanno assistito alla vittoria di misura contro il Castrumfavara, hanno commentato il successo. Il Presidente Justin Davis:

“oggi è una delle giornate più emozionanti della mia vita. Una gioia immensa che porterò nel cuore a lungo, grazie a un pubblico fantastico e un’atmosfera meravigliosa.

Complimenti al pubblico messinese e complimenti a questa squadra che ha dato tutto il cuore in campo.

La nostra testa è già proiettata al futuro: questa settimana completeremo la struttura aziendale con il nuovo organigramma”.

Il Vice Presidente Morris Pagniello: “grande partita e grande pubblico. Ora dobbiamo rafforzare la rosa: martedì incontrerò il direttore Martello per pianificare interventi immediati sul mercato. Il nostro obiettivo è chiaro: raggiungere quanto prima la zona salvezza”.