ACR Messina, Davis e Pagniello incontrano la Cooperativa: apertura ad una collaborazione

“Si è tenuto nella tarda mattinata di oggi un proficuo incontro fra i nuovi proprietari del Messina, Justin Davis e Morris Pagniello, e alcuni vertici della Società Cooperativa calcio Messina, Luigi Tinuzzo, Ezio Sindoni e Benedetto Bruschetta. Con grande soddisfazione, la Cooperativa ha accolto la massima apertura ad una collaborazione su più fronti da parte dei responsabili del club biancoscudato i quali, fra l’altro, hanno riconosciuto lo sforzo, non solo economico, profuso dai soci della Scc Messina nel corso di queste tribolate settimane”. Così in una nota la Società Cooperativa Calcio Messina ha informato dell’incontro tenutosi con Davis e Pagniello.

“Tanti gli argomenti trattati che saranno oggetto di una successiva e approfondita valutazione per supportare la società peloritana in ogni iniziativa, anche quella riguardante la festa dei 125 anni di calcio a Messina, in programma l’1 dicembre al “Franco Scoglio”, con l’allestimento temporaneo del museo all’interno dell’impianto di contrada San Filippo nel giorno della partita delle leggende. La Cooperativa è lieta di poter sostenere, in ogni forma possibile, il Racing Group, con l’unico obiettivo di rilanciare, una volta per tutte, il calcio a Messina” si legge ancora.