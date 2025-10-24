ACR Messina-Castrumfavara, grande festa al “Franco Scoglio”: sorprese, dj set e ingresso gratuito per i giovani | INFO

“In occasione della gara ACR Messina vs Castrum Favara in programma domenica alle ore 15:00, il Racing City Group, nelle persone di Morris Pagniello e Justin Davis, si presenterà ufficialmente a tutti i tifosi giallorossi. Per celebrare questo momento speciale, la società ha deciso di aprire le porte dello Stadio Franco Scoglio con un’iniziativa straordinaria: ingresso gratuito per tutti i ragazzi fino a 17 anni. Compila questo form e ritira il tuo biglietto omaggio! L’invito è esteso anche alle persone in difficoltà segnalate da Messina Social City, a cui verrà donato il biglietto d’ingresso. Ci aspetta una grande festa: spettacoli pirotecnici, DJ set con DJ Kate che intratterrà il pubblico giallorosso e sorprese speciali per tutti i tifosi”. Così in una nota l’ACR Messina annuncia le iniziative per il match di domenica contro il Castrumfavara.

Il Presidente Justin Davis dichiara: “quando sono arrivato qui, ho fatto una promessa: restituire questo stadio al suo popolo. Domenica è il primo passo. Voglio vedere sorrisi, voglio sentire voci, voglio che ogni bambino capisca cosa significa amare una maglia. Questi colori sono la nostra storia, la nostra identità. E domenica, insieme, la onoreremo. Messina, torniamo a casa”.