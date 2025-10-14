ACR Messina al Racing City Group, parla il legale: “vi spiego che faremo ora”

“Tutto questo sforzo non avrebbe alcun senso senza il titolo sportivo, quindi l’obiettivo è acquisirlo. Acquistare il Messina, e non poterlo vedere giocare con le risorse necessarie, in termini economici e non solo, non avrebbe avuto alcun senso. La proposta è stata ben studiata, doveva essere adeguata sia alle esigenze delle proprietà straniere che alla prosecuzione dell’attività sportiva”. Sono le parole, all’uscita dall’aula del Tribunale di Messina in cui si è tenuta l’apertura delle buste, di Raimondo Adamo, legale del Racing City Group, il gruppo di imprenditori a cui è stato assegnato il ramo sportivo dell’ACR.