ACR Messina al Racing City Group, il curatore Di Renzo detta i tempi: “queste le prossime tappe”

“Si comunica che all’asta celebratasi in data odierna per l’attribuzione del ramo d’azienda sportivo dell’A.C.R. Messina non sono pervenute ulteriori offerte rispetto a quella posta a base d’asta formulata congiuntamente dalle società Global Capital FZCO e Racing City Group Worldwide Limited che pertanto, conformemente al bando di vendita, sono state dichiarate aggiudicatarie”. E’ quanto si legge in una nota stampa trasmessa dal Commissario Giudiziale dell’ACR Messina, Avv. Maria Di Renzo, a qualche ora dall’apertura delle buste che ha visto prevalere l’unica offerta, quella del Racing City Group.

“Seguiranno nei prossimi giorni tutti i necessari adempimenti analiticamente previsti nell’avviso di vendita che condurranno al formale trasferimento del ramo d’azienda sportivo ai nuovi proprietari. Nelle more proseguirà la gestione provvisoria da parte della Curatela, che rinnova l’invito alle tifoserie ed alla città a mantenere sempre più vivo l’entusiasmo ed il supporto alla Squadra che ha piacevolmente caratterizzato questo periodo di gestione giudiziaria e per il quale si rimarrà sempre grati”.