ACR Messina a Racing City Group: le possibili cariche di Davis e Pagniello. E c’è subito un annuncio bomba: “misterioso” evento per il compleanno del club

Ora è il momento dell’attesa. Non troppa, in realtà. Serve fare in fretta, anche se ormai la Messina calcistica è abituata. Nessun’altra offerta, nessuna asta, ramo sportivo affidato dell’ACR assegnato provvisoriamente a Racing City Group. Per ora, ancora, è tutto nelle mani del curatore Maria Di Renzo. Quest’ultima si è detta sorpresa della mancata partecipazione di altri, dopo i tanti colloqui avuti: “per tanti non era conveniente”, ha affermato. Ma ormai è passato. C’è solo il gruppo di Davis e Pagniello che ora, in questi giorni, dovrà dimostrare solidità, serietà e concretezza. La piazza ha accolto la notizia con un mix di sollievo e scetticismo, sicuramente con meno entusiasmo rispetto all’arrivo di AAD Invest. Esperienza insegna, d’altronde.

Ora ci si aspetta che la futura nuova proprietà rispetti gli adempimenti burocratici ed economici affinché si possa passare all’assegnazione definitiva del ramo sportivo: quindi gli iniziali 150 mila euro, la restante parte di fideiussione e poi tutte le altre spese previste. Dopodiché si passerà alla strutturazione societaria, anche perché adesso manca. Essendo il club sotto procedura fallimentare, ad oggi non c’è un Presidente. Autogestione, con alcune figure chiave, come direttore operativo, team manager, ds e allenatore. Tutto un gruppo che, insieme alla squadra, ha compiuto finora un miracolo.

Definiti questi dettagli, saranno gli stessi Davis e Pagniello a prendere in mano la società, probabilmente come Presidente e Direttore Generale, rispettivamente. Successivamente, provando a modificare alcuni dettagli (un po’ alla volta), si arriverà a gennaio cercando di capire dove potrà arrivare questa squadra. Oggi ha risposto benissimo, con tanti giovani e tanta voglia, anche se la mancanza di preparazione potrebbe essere un problema nel lungo periodo. Ma a penalizzazione quasi azzerata, e con un girone molto equilibrato e livellato verso il basso, senza vere schiacciasassi, basterebbe qualche innesto importante per far pensare a un Messina almeno da playoff. Chissà.

La festa da Carmine Coppola e la ripresa degli allenamenti

Intanto la squadra ieri è stata ospitata dall’ex capitano Carmine Coppola nel suo centro sportivo di Padel. La bandiera dei siciliani aveva assistito all’allenamento a porte aperte della squadra alla vigilia del derby, caricando i ragazzi. Una ricetta che, alla fine, si è anche rivelata vincente. Come premio, mister Romano ha concesso due giorni di riposo, lunedì e martedì, facendo riprendere la preparazione soltanto ieri. Tornato in campo anche Bosia, che si è allenato a parte. Il difensore è in ripresa dall’infortunio rimediato a Enna e sarà valutato dallo staff. Differenziato anche per Trasciani e Roseti.

Quelle (poche ancora) info sull’evento dell’1 dicembre

Intanto, sulle pagine social del Racing City Group, emerge un aggiornamento non passato inosservato ai più. L’1 dicembre l’ACR Messina compie 125 anni di storia e, per l’occasione, la futura nuova proprietà vorrebbe organizzare quello che definisce un “evento monumentale” allo stadio Franco Scoglio, con protagoniste alcune leggende del calcio italiano “per una notte indimenticabile sotto le luci”. Pochi dettagli ancora, se non un filmato emozionale sui social. Non si sa ancora molto sull’eventuale incontro: se saranno solo leggende del calcio o anche leggende del Messina. Di certo, l’evento rientrerebbe tra quelli che il gruppo è abituato a organizzare in giro per il mondo. Al momento però, forse, c’è da pensare a questioni più urgenti e importanti.