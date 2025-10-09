Accordo di pace a Gaza, Tajani: “Italia pronta a inviare militari in caso di…”

Nella notte è arrivata la notizia che tutti stavano aspettando: Hamas ha detto sì al Piano di Pace di Donald Trump. Al via, adesso, la prima fase, quella che riguarda lo scambio dei prigionieri. Poi ci saranno diversi punti da chiarire e non è detto che le armi continuino a restare silenti. Ma è un inizio. Il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando la notizia, ha dichiarato: “dal Medio Oriente arrivano ottime notizie: la pace è vicina.

L’Italia, che ha sempre sostenuto il piano statunitense, è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco, per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e per partecipare alla ricostruzione di Gaza. Pronti anche a inviare militari in caso di creazione di una forza internazionale di pace per riunificare la Palestina“.