A Villa San Giovanni il 10° convegno di “Medicina del dolore” con 150 partecipanti | INTERVISTA

Nella giornata di ieri, a Villa San Giovanni, si è svolto il 10° convegno di “Medicina del dolore”, a cura del dott. Francesco Monea. Tema del convegno è stata la medicina rigenerativa, oggi applicabile a diverse patologie che punta al processo di auto cura di organi o tessuti danneggiati mediante l’uso delle cellule staminali.

“E’ stata una giornata estremamente interessante che ha visto 30 relatori discutere di questioni mediche. In totale hanno partecipato 150 medici”, ha affermato il dott. Monea ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.