A Riace non piace il “Modello Riace”: nella città di Mimmo Lucano la Lega prende il 19% e doppia AVS | DATI

A Riace non piace il “Modello Riace”. Al di là di ogni narrazione, racconto, dichiarazione, ci sono i numeri, le elezioni, i voti, le persone, i cittadini, la democrazia, quella vera, quella che più di ogni altro non mente su quali siano le reali intenzioni del popolo. Ebbene, a Riace è accaduto un fatto abbastanza clamoroso: nella terra di Mimmo Lucano, Sindaco simbolo del suo Modello – forse anche per la vicenda giudiziaria in cui è stato coinvolto – e figura importante per Alleanza Verdi Sinistra, Occhiuto ha preso il… 70% di voti. 70,07, per la precisione. Un numero enorme, in un piccolo Comune della provincia di Reggio Calabria, negli ultimi anni famoso non solo per i Bronzi, ma anche – appunto – per il modello attuato da Lucano nella gestione dei migranti.

Un modello che ha ottenuto consensi, apprezzamenti, nelle pagine dei giornali, dei grandi media, ma anche di tanti cittadini che hanno sposato la sua causa. Anche per questo, Lucano ha ottenuto grandiosi risultati alle ultime elezioni europee, venendo eletto europarlamentare. E così si è arrivati a pensare che, nella tornata elettorale di qualche giorno fa, al di là del consenso generale verso Occhiuto, il partito di Mimmo Lucano (AVS) potesse ottenere altri importanti risultati. La partita, invece, ha dimostrato tutt’altro. E questo perché del 70% totale ottenuto da Occhiuto con tutte le sue liste, dato già di per sé clamoroso, ne emerge uno ancora più eclatante: la seconda lista più votata, dopo Forza Italia (che ha preso il 28.49%), è la… Lega, la Lega, avete capito bene, il movimento che più di ogni altro – storicamente – combatte la gestione illegale dei migranti.

La Lega, a Riace, la città di Mimmo Lucano, dell’accoglienza e della Sinistra vera, ha ottenuto il 18,69% di preferenze. E’ un po’ come se in Veneto oggi vincesse il vecchio PCI, per intenderci. Alleanza Verdi Sinistra, invece, il partito di cui fa parte Lucano, solo il 10,09%. E’ stato comunque il partito più votato, nelle liste di Pasquale Tridico, raddoppiando il PD e triplicando il Movimento Cinque Stelle – e questo, sì, per la presenza di Lucano – ma raccogliendo comunque la metà dei voti della Lega, partito totalmente opposto a Lucano, ad AVS e alla gestione dei migranti.

Considerando questo contesto, e considerando la narrazione che per anni si è fatta di Riace (popolo dell’accoglienza, tutto stretto intorno al suo Sindaco modello), questi risultati mostrano tutt’altro, tutta un’altra realtà. Ed è la realtà dei numeri, dei voti, dei fatti, delle intenzioni dei cittadini, al di là di ogni narrazione o racconto. E la realtà dice che a Riace non piace davvero il “Modello Riace”.