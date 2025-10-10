A Reggio Calabria la nuova iniziativa della pescheria di Orazio Gatto soddisfa il palato con una grande novità…

Finalmente una iniziativa che mancava a Reggio Calabria, nonostante fosse già routine da tempo un po’ in tutte le altre città di mare del Sud: la Pescheria di Orazio Gatto, situata tra Santa Caterina e Archi in una posizione strategica di ingresso in città lungo la via Nazionale Pentimele, ha deciso di aprire anche il sabato sera! Un’iniziativa che si inserisce perfettamente nel panorama gastronomico locale, portando qualcosa di nuovo e tanto atteso, soprattutto per chi ama gustare il pesce in maniera innovativa e informale. Dalle 18:00 alle 22:00, ogni sabato, la pescheria apre le sue porte, offrendo una proposta unica nel suo genere. La pescheria offre anche il servizio a domicilio.

Si potranno infatti gustare panini tondi o ciabatte farciti a piacere, con ingredienti freschissimi come hamburger di pescespada o la classica fetta di pescespada, il tutto accompagnato da una selezione di aggiunte irresistibili. Tra le opzioni più sfiziose ci sono olive, lattuga, pomodoro, cipolla caramellata, melanzane grigliate e scaglie di grana, che permettono di comporre il proprio panino personalizzato, per un’esperienza gastronomica che unisce la tradizione calabrese con un tocco di innovazione.

Ad arricchire ulteriormente l’offerta gastronomica serale c’è il classico coppo di pesce fresco (calamari, alici, gamberi) e altri piatti come i gamberoni e le polpette di pesce spada. Questa apertura serale è una boccata d’aria fresca per Reggio Calabria, una città che ha sempre avuto tanto da offrire in termini di tradizione culinaria, ma che oggi, grazie a Orazio Gatto, si arricchisce di una proposta moderna e alternativa, perfetta per chi desidera trascorrere una serata conviviale gustando piatti semplici ma deliziosi, senza rinunciare alla qualità del prodotto.

Un successo straordinario durante le feste mariane e l’idea di continuare ogni sabato sera a grande richiesta dei clienti

L’iniziativa è partita un po’ casualmente, con l’idea di rimanere aperti ogni sera durante le feste patronali per la Madonna SS della Consolazione, lo scorso mese di settembre. Ma è stato un successo inatteso e straordinario, tanto che i clienti più affezionati hanno chiesto di continuare così anche nel prosieguo della stagione. E la famiglia Gatto ha deciso di accontentare i propri clienti storici, e anche chi magari è entrato in pescheria proprio per l’occasione per la prima volta.

Infatti, la possibilità di cenare direttamente in pescheria, oltre alla consueta opzione da asporto, offre un’atmosfera informale ma curata, dove i clienti possono assaporare il pesce fresco e appena cucinato in un ambiente perfetto per una cena soddisfacente o un’uscita più tranquilla con gli amici o in famiglia. L’iniziativa è una risposta a un’esigenza della città: quella di avere luoghi dove poter gustare un piatto diverso, sano e sfizioso, in orari comodi e in un’atmosfera giovane e dinamica. Il sabato sera, quindi, la Pescheria di Orazio Gatto si trasforma in un punto di riferimento per gli amanti del pesce, offrendo non solo un pasto, ma una vera e propria esperienza culinaria che fa bene al cuore e al palato.

Non resta che approfittare di questa bellissima novità e lasciarsi tentare dalla freschezza dei piatti proposti. Chi ama il pesce e cerca qualcosa di diverso, ha trovato il posto giusto per una serata all’insegna del gusto e della qualità.