A Reggio Calabria incontri formativi legati all’attività dell’agricoltura

L’Associazione Culturale Politeia di Cataforio è lieta di presentare alla cittadinanza una serie di incontri formativi legati all’attività dell’agricoltura, pratica molto diffusa anche in modo “amatoriale” soprattutto nelle zone collinari di Reggio Calabria. Il relatore Dott. Agronomo Domenico Sismo, durante tutti e 7 gli incontri andrà a trattare tematiche riguardanti le corrette pratiche agricole, attenzionando la piantumazione di ortaggi, le malattie di viti e oliveti, le cure e le possibili soluzioni preventive affinché i raccolti non vadano persi e vi sia una “coscienza” operativa utile a preservare tali attività.

Gli eventi formativi hanno un unico obiettivo, obiettivo fondamentale dell’associazione POLITEIA, diffondere cultura il più possibile. Il tutto in forma assolutamente gratuita. Gli incontri inizieranno Venerdì 24 ottobre, alle ore 18:30 per il primo incontro formativo.