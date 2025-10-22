A Reggio Calabria c’è uno spazio dedicato al fotovoltaico e all’efficienza energetica: è l’azienda +Energy partner Edison

Cresce anche a Reggio Calabria l’interesse verso l’energia pulita e le soluzioni per ridurre i consumi. In questo scenario si inserisce il Punto Edison +Energy, società ESCO certificata UNI 11352-2014, un centro di consulenza e servizi dedicato a chi desidera migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione o attività, usufruendo anche delle agevolazioni previste dal PNRR e dal Conto Termico 3.0. Un luogo in cui cittadini, imprese e amministrazioni possono trovare supporto tecnico e informazioni aggiornate, affidandosi a professionisti del settore e alla solidità di Edison, storico protagonista del mercato energetico italiano.

Un punto di ascolto e consulenza per scelte energetiche consapevoli

La missione di +Energy è rendere l’energia più accessibile, efficiente e consapevole, accompagnando le persone in un percorso verso il risparmio e la sostenibilità. All’interno del Punto Edison di Via Sbarre Centrali 495, un team di consulenti è sempre a disposizione dei clienti per offrire analisi personalizzate sui consumi e proporre soluzioni concrete: dal fotovoltaico e solare termico ai sistemi di climatizzazione e riscaldamento a basso impatto, fino all’accesso a finanziamenti a tasso 0% e agli incentivi statali come PNRR, Conto Termico 3.0 ed Ecobonus. Inoltre, grazie a un servizio di assistenza continuativo, i clienti hanno la possibilità di gestire direttamente i propri contratti luce e gas Edison.

Edison +Energy : un supporto anche per accedere agli incentivi

Uno degli aspetti che rendono il Punto Edison +Energy particolarmente utile per chi vuole investire nell’efficienza energetica è la possibilità di ricevere assistenza anche nelle pratiche per gli incentivi statali. Oggi, infatti, grazie ai programmi nazionali come il PNRR e il Conto Termico 3.0, investire in soluzioni sostenibili è più semplice e conveniente.

PNRR: contributo a fondo perduto del 40% per il fotovoltaico

Nello specifico, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un contributo a fondo perduto del 40% delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti fotovoltaici, con importi variabili in base alla potenza installata:

fino a 500 €/kW per impianti fino a 20 kW;

per impianti fino a 20 kW; 200 €/kW per impianti da 20 a 200 kW;

per impianti da 20 a 200 kW; 100 €/kW per impianti tra 200 e 600 kW;

per impianti tra 200 e 600 kW; 050 €/kW per impianti fino a 1.000 kW.

Il contributo è rivolto a famiglie, imprese e comuni sotto i 50.000 abitanti, con la possibilità di costituire Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) fino a 1 MW di potenza, favorendo la produzione e la condivisione di energia rinnovabile a livello locale.

Conto Termico 3.0: incentivi fino al 100% per la riqualificazione energetica

Dal 25 dicembre 2025 entrerà, inoltre, in vigore il Conto Termico 3.0, volto a semplificare l’accesso agli incentivi per interventi di riqualificazione energetica. Oltre al fotovoltaico con sistemi di accumulo, il meccanismo premierà anche la sostituzione di impianti di climatizzazione, l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e la trasformazione degli edifici in NZEB (Edifici a Energia Quasi Zero). Gli incentivi potranno coprire fino al 100% delle spese per enti pubblici e scuole, e fino al 65% per i privati, estendendo i benefici anche a enti del terzo settore e consorzi.

+Energy – Partner Edison, il punto vendita in Via Sbarre Centrali a Reggio Calabria

Accedere agli incentivi e orientarsi tra le diverse opportunità legate al fotovoltaico e all’efficienza energetica, oggi, può non essere così semplice. In questo contesto, il Punto Edison +Energy, situato in Via Sbarre Centrali 495 a Reggio Calabria, rappresenta un riferimento per chi desidera un accompagnamento tecnico e amministrativo in tutte le fasi del percorso. In qualità di Partner Edison, il punto vendita offre ai cittadini e alle imprese un servizio di consulenza energetica che va dalla valutazione preliminare dei fabbisogni alla progettazione degli impianti, fino alla gestione delle pratiche necessarie per accedere ai contributi.

Un interlocutore in grado di semplificare i passaggi burocratici e facilitare la realizzazione di soluzioni energetiche sostenibili e vantaggiose. Il Punto Edison +Energy è, in quest’ottica, uno spazio di informazione e consulenza dedicato a chi desidera approfondire le opportunità legate al risparmio energetico e alle nuove politiche di sostenibilità.

Articolo pubbliredazionale