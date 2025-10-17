A Reggio Calabria c’è una soluzione contro il caro bollette: la realtà che forma i super-esperti dell’energia | DETTAGLI

I costi per l’energia elettrica assumono sempre maggiore peso nelle voci di spesa per la gestione del patrimonio immobiliare e l’erogazione dei servizi territoriali. Un esborso finanziario importante sia per i privati che pe le P.A. Il mondo che gira attorno alla produzione e forniture di energia elettrica ha le sue regole ed i suoi regimi disciplinate da un sistema regolatorio diverso da dalle altre logiche di mercato. Per poter gestire in modo consapevole una fornitura elettrica necessita avere conoscesse specifiche e trovare le combinazioni più performanti in base all’utilizzo, alla destinazione d’uso degli immobili forniti, agli orari di prelievo dell’energia dalla rete e alle esigenze/abitudini del soggetto energivoro.

Per far fronte alle esigenze di mercato in questo settore, Confabitare Calabria, partner della Fondazione ITS Academy Energia di Reggio Calabria, promuove la formazione di tecnici specializzati. In tale ottica, la pratica fa maestri, e infatti i corsisti del IX corso ITS per “Tecnico Superiore per l’efficienza energetica degli impianti”, promettenti allievi che prossimamente conseguiranno il diploma ITS, sono stati coinvolti in un percorso didattico, progettato e coordinato dall’arch. Giovanni Malara, finalizzato ad attuare sul campo delle nozioni studiate in aula.

L’esperienza avviata, anche d’intesa con il Comune di Bova, e che interessa il patrimonio immobiliare pubblico e la gestione del territorio stesso, si inserisce nelle esperienze utili a dare concretezza al decreto-legge in materia di pubbliche amministrazioni, secondo cui viene estesa anche ai diplomati ITS la possibilità, attualmente riservata ai soli laureati, di essere assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, nel limite del 10% delle facoltà assunzionali disponibili.