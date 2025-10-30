A Reggio Calabria arriva “Marecross”, gara dedicata al compianto pilota Carmelo Ferrante

Venerdì 31 ottobre alle ore 12, nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, si terrà la conferenza stampa di presentazione della quinta prova del campionato nazionale “Marecross”, evento sportivo che avrà luogo domenica 2 novembre sul lungomare di Catona. La gara, organizzata dal Moto Club Sand Riders di Reggio Calabria e Motornext Calabria, sarà dedicata a Carmelo Ferrante, noto pilota da poco scomparso. All’incontro con i giornalisti parteciperà il consigliere delegato Giovanni Latella assieme agli organizzatori della manifestazione sportiva.