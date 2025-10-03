A Reggio Calabria arriva il 5° “Trofeo dello Stretto – CH-69 Big Game Traina d’Altura”

Reggio Calabria si prepara ad accogliere la quinta edizione del Trofeo dello Stretto – CH-69 Big Game Traina d’Altura, in programma dal 3 al 5 ottobre 2025. L’evento, organizzato dall’ASD CH-69 con il suo presidente Roberto Malara, rinnova la formula vincente delle passate edizioni, confermandosi come un punto di riferimento nazionale per la pesca sportiva d’altura, capace di unire agonismo, spettacolo e valorizzazione del territorio.

“Il Trofeo dello Stretto – spiega il presidente Malara – non è solo una competizione, ma un momento di condivisione che porta a Reggio Calabria equipaggi da tutta Italia, facendo conoscere le bellezze del nostro mare e la passione dei suoi sportivi”. Saranno 38, infatti, gli equipaggi che parteciperanno alla gara, richiamando da tutta Italia esperti ed appassionati nello scenario unico e suggestivo dello Stretto, con tre giornate ricche di appuntamenti: previsto per oggi l’arrivo degli equipaggi al Molo 74 dell’ Oasi, con l’ accreditamento di tutti i partecipanti e un briefing di gruppo.

Start, davanti all’Arena dello Stretto, fissato per sabato 4 ottobre alle ore 10 e pesatura serale al rientro; domenica 5 ottobre la seconda prova con lo “Start al Bagliore”, seguita dalla pubblicazione della classifica e una cena di gala, nella splendida location dell’ Oasi, con la proclamazione dei vincitori. Grazie al lavoro dell’ASD CH-69 e alla passione degli equipaggi, con il sostegno degli sponsor, la quinta edizione si prepara a regalare grandi emozioni, nel solco delle precedenti manifestazioni, che hanno contribuito a rendere il Trofeo dello Stretto un appuntamento fisso per la pesca sportiva italiana e una vetrina eccezionale per la città di Reggio Calabria.