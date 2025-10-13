A Pizzo la Rievocazione storica dello sbarco e degli ultimi giorni di vita di Gioacchino Murat | INTERVISTE

L’Associazione Gioacchino Murat ETS, con il patrocinio del Comune di Pizzo, presenta la “Rievocazione storica dello sbarco, arresto, condanna e fucilazione del Re Gioacchino Murat”. La giornata di ieri è stata caratterizzata dal Mercatino storico dell’‘800 a Piazza della Repubblica, dalla rievocazione storica dello sbarco, e successivamente, a Piazza della Repubblica, è stata messa in scena la rappresentazione dell’arresto, della condanna e della fucilazione del Re Gioacchino Murat.

L’iniziativa ha coinvolto diversi gruppi storici partecipanti e porta la firma del presidente dell’associazione, Ruggero Antonio Ceravolo ed ha visto la partecipazione di tantissimi cittadini, turisti e curiosi. Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: