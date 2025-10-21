A Palermo “La Sicilia fa Scuola” parla di futuro, legalità e libertà di pensiero. Tra gli ospiti Stefania Petix

Prosegue il viaggio nei territori de “La Sicilia fa Scuola”, l’iniziativa promossa dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. La tappa di Palermo, ospitata nell’Istituto di Istruzione Superiore “Pio La Torre”, ha riunito dirigenti scolastici, docenti e studenti in una mattinata di dialogo e confronto dedicata ai temi della legalità, del coraggio civico e della formazione delle nuove generazioni.

L’assise, aperta dal Dirigente dell’Ufficio III dell’USR Sicilia, Marco Anello, ha visto la partecipazione dell’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano, il quale ha sottolineato come il piano di investimenti da oltre 700 milioni di euro — tra risorse regionali ed extraregionali — messo in campo dal governo Schifani negli ultimi tre anni, stia contribuendo a trasformare la scuola siciliana, grazie a interventi in infrastrutture ed edilizia scolastica, nuove tecnologie e servizi, e a rafforzare il legame tra istruzione, territorio e cittadinanza.

“Solo facendo squadra possiamo costruire una scuola capace di rispondere ai bisogni dei nostri ragazzi e della Sicilia – ha affermato l’assessore regionale dell’Istruzione e Formazione professionale, Mimmo Turano -. La scelta di organizzare questo ciclo di incontri nei territori con i dirigenti scolastici nasce dalla consapevolezza che solo ascoltando e raccogliendo suggerimenti e proposte possiamo programmare interventi utili al mondo della scuola. Per la prima volta, dopo anni, la Regione Siciliana ha un avanzo di bilancio di oltre 2 miliardi di euro e gode di conti risanati. È chiaro che possiamo cominciare a ragionare in termini espansivi e finanziare progetti, idee e richieste che provengono da chi opera nella scuola ogni giorno”.

“La scuola s’incontra, la scuola si racconta – ha detto Marco Anello, Dirigente dell’Ufficio III dell’USR Sicilia –. A Palermo è stato un momento di incontro festoso, ma anche un’occasione di utile confronto. Le sfide che la scuola è chiamata ad affrontare oggi sono sempre più impegnative. Tuttavia, tra le difficoltà emergono tante luci, intessute dell’impegno quotidiano di tante persone che vi lavorano con passione. Per questo auguriamo a tutti un buon anno scolastico”.

Nel corso dell‘incontro palermitano, inoltre, è stato presentato il progetto “La parola alla Scuola”, ideato dalla giornalista e inviata di Striscia La Notizia, Stefania Petyx, che prenderà il via quest’anno e vedrà gli studenti che vivono in quartieri difficili nella veste di cronisti per raccontare i territori e formulare proposte alle amministrazioni. Domani “La Sicilia fa Scuola” si sposterà in provincia di Trapani nell’Istituto “G. Pagoto” di Erice Casa Santa dove la manifestazione prenderà il via, a partire dalle 11, alla presenza dell’assessore regionale dell’Istruzione e Formazione professionale, Mimmo Turano e del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Trapani, Davide Nugnes.