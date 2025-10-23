A Martone si parla di Costituzione con il convegno di “I Girasoli della Locride” e “Terra dei Primi”

Si è svolto ieri sera, presso la sede dell’associazione “Terra dei Primi” Aps a Martone, il secondo incontro del ciclo di appuntamenti dedicati alla riflessione sui valori fondanti della nostra democrazia, promosso dalle associazioni I Girasoli della Locride e Terra dei Primi APS. L’iniziativa, che ha visto una partecipazione attenta e numerosa, ha avuto come tema centrale la Costituzione italiana.

Ad aprire l’incontro è stato il sindaco di Martone, Giorgio Imperitura, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza di momenti di confronto pubblico su temi di grande rilevanza civica e culturale. A seguire, Giorgio Loccisano, presidente della neonata associazione Terra dei Primi APS, ha psalutato I presenti e ha presentato ufficialmente la sede dell’associazione, resa operativa recentemente grazie all’impegno e alla collaborazione dei soci.

Molto attesa la relazione del prof. Antonino Romeo, deputato di Storia Patria per la Calabria e componente del direttivo dell’Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea (ICSAIC). Nel suo intervento, Romeo ha posto una domanda provocatoria: “Il 2 giugno 1946, con la nascita della Repubblica e l’avvio del processo costituente, rappresentò un’innovazione radicale nella storia d’Italia o si trattò del classico caso in cui tutto cambia perché tutto resti come prima?”.

Di fronte a un pubblico partecipe e interessato, il professore ha approfondito il concetto di continuità dello Stato, chiarendo che essa non significò immobilismo, ma piuttosto una transizione guidata dai due principali partiti dell’epoca, Democrazia Cristiana e Partito Comunista Italiano, entrambi impegnati – pur da prospettive diverse – a radicare nelle masse il nuovo sistema democratico.

A moderare l’incontro è stata Irma Circosta, presidente dell’associazione I Girasoli della Locride, che ha evidenziato la sinergia tra le due realtà associative. “Le due associazioni, che hanno sede a Martone, condividendo idee, finalità e risorse – ha detto la rappresentante dei Girasoli – desiderano portare avanti progetti finalizzati a riflessioni e approfondimenti valoriali da trasformare in occasioni di crescita collettiva e territorial“.

L’incontro sulla Costituzione rappresenta il secondo appuntamento di un percorso che prevede ulteriori iniziative nel breve e lungo periodo, con l’obiettivo di promuovere spazi di dialogo, formazione civica e partecipazione attiva.

La serata si è conclusa con un momento di confronto tra i presenti e con la volontà condivisa di continuare a costruire, insieme, una comunità consapevole e protagonista.