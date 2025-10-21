A Lamezia Terme la Giornata Regionale Nati per Leggere Calabria 2025: il racconto della giornata

Si è svolta domenica, presso il suggestivo Chiostro di San Domenico a Lamezia Terme, la Giornata Regionale Nati per Leggere Calabria 2025, un appuntamento atteso e partecipato che ha riunito volontari, operatori, istituzioni e famiglie attorno al programma nazionale più importante per la promozione della lettura in età precoce. Una giornata intensa, scandita da parole chiave che hanno attraversato tutti gli interventi: rete, cura, relazione, comunità. Concetti che non sono rimasti astratti, ma si sono tradotti in testimonianze vive, competenti e appassionate, capaci di restituire il senso profondo di un progetto che cresce insieme al territorio.

Le attività della mattina e del pomeriggio

Il convegno mattutino ha visto la presentazione ufficiale del Piano Strategico Regionale 2025–2026, elaborato dal Coordinamento Regionale attraverso un percorso condiviso e strutturato. Dopo i saluti istituzionali del Direttore del Sistema Bibliotecario Lametino, Giacinto Gaetano, hanno aperto i lavori i due referenti regionali: Tiziana Scarcella per l’Associazione Italiana Biblioteche e Domenico Capomolla per l’Associazione Culturale Pediatri, affiancati dal saluto di Katia Rosi, in rappresentanza del CER AIB Calabria. A seguire, gli interventi di Claudio Garritano, sociologo dell’Università della Calabria ed esperto di politiche di lettura, e di Daniela Valente, direttrice editoriale della casa editrice Coccole Books, autrice e formatrice, hanno offerto spunti preziosi sul valore educativo, sociale e culturale della lettura condivisa fin dalla prima infanzia.

Nel pomeriggio, la stessa Daniela Valente ha condotto un corso di formazione dedicato alle strategie di lettura per bambini, rivolto a operatori e volontari, con un taglio pratico e coinvolgente. La giornata si è conclusa con un momento simbolico e partecipato: l’inaugurazione del Presidio Lametino di Nati per Leggere, alla presenza di numerosi bambini e genitori, segno tangibile di una comunità che legge, cresce e si riconosce nei valori del progetto.