A Gizzeria due giorni dedicati all’Epatologia

Venerdì 24 e sabato 25 ottobre 2025, presso l’Hotel Marechiaro di Gizzeria Lido, si terrà l’evento scientifico “25 Anni di Epatologia a Lamezia”: un’occasione speciale per celebrare i 25 anni di attività della Struttura di Epatologia e Valutazione Trapianto Fegato dell’ASP di Catanzaro, situata presso il Presidio “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme. Un traguardo significativo che rappresenta non solo il consolidamento di un percorso, ma anche un punto di partenza per nuove sfide, scoperte e progressi nel campo dell’epatologia.

Evento

L’evento è stato concepito con l’intento di ripercorrere un quarto di secolo di progressi nella diagnosi e nel trattamento delle malattie epatiche, con l’obiettivo di fare il punto sullo stato dell’arte in epatologia, condividere le più recenti innovazioni terapeutiche e approfondire le ricerche più avanzate in un settore in continua evoluzione.

Questo congresso non solo celebra un importante anniversario, ma rappresenta anche un’opportunità di confronto per medici, ricercatori, specialisti e professionisti del settore. L’incontro sarà infatti focalizzato su contenuti scientifici rilevanti e innovativi, affrontando tematiche di grande attualità.

Tra gli argomenti trattati:

nuove terapie per le malattie epatiche,

trattamenti innovativi per l’epatite virale e la cirrosi,

approcci diagnostici all’avanguardia,

prevenzione e gestione delle complicanze epatiche

Questi temi saranno affrontati dai massimi esperti nazionali che, nel corso degli anni, hanno preso parte agli eventi promossi dal Dott. Lorenzo Surace, Responsabile della Struttura di Epatologia. Attualmente, grazie all’impegno del management aziendale, la Struttura è dotata delle più moderne tecnologie diagnostiche per le epatopatie e rappresenta un vero e proprio Centro di Riferimento regionale. Il continuo scambio scientifico-culturale con importanti Centri di Epatologia e Trapianto di Fegato contribuisce costantemente ad arricchire le competenze e l’expertise del team.

Per l’occasione, sono stati coinvolti esperti di livello nazionale e internazionale provenienti dai Centri Trapianto di Bologna, Pisa, Padova e Udine, che condivideranno esperienze e scoperte recenti, rendendo l’evento particolarmente attrattivo per l’intera comunità medica.

Nell’ambito dell’evento è prevista anche una Tavola Rotonda dedicata al trapianto di fegato e al ruolo delle associazioni, vere e proprie cerniere tra il mondo scientifico e quello socio-culturale. Un momento di approfondimento, sia teorico che pratico, pensato per rafforzare il dialogo tra esperti, pazienti e caregiver. La partecipazione al congresso è gratuita, previa iscrizione sul sito: www.improve-one.eu oppure via email all’indirizzo: info@improve-one.it.