A Cosenza il PolMeeting 2025, il meeting nazionale della Polizia Locale

Il 22 e il 23 ottobre a Cosenza alta formazione specialistica, incontri associativi e progetti sulla sicurezza stradale dedicati alle scuole.Inizia domani la XII edizione di PolMeeting, l’evento nazionale dedicato alla Polizia Locale e alla Pubblica Amministrazione. Sede del meeting sarà lo storico palazzo di corso Umberto I, ex sede provinciale della Banca d’Italia, nel cuore della città. La cerimonia di apertura si terrà mercoledì 22 ottobre alle ore 9.30, alla presenza di autorità, istituzioni e rappresentanti nazionali delle associazioni di categoria. Nell’occasione sarà conferito il Premio POL25 a personalità del mondo della Polizia Locale, del giornalismo e dell’associazionismo, che si sono distinte nella loro attività.

Programma

Il programma di PolMeeting prevede due giorni di tavole rotonde, seminari e workshop nel corso dei quali prestigiosi relatori, provenienti da tutta Italia, affronteranno le materie di interesse del settore: Codice della strada, Decreto sicurezza, procedure operative per l’occupazione del suolo pubblico, sistema dei controlli e delle sanzioni in materia di rifiuti, videosorveglianza, tributi locali e tanto altro. PolMeeting conta sul patrocinio della Regione Calabria, del Comune di Cosenza e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza, che concederà i crediti formativi ai professionisti che parteciperanno al seminario dedicato alle novità della riforma fiscale, in programma mercoledì 22 ottobre.

Nel corso del meeting spazio alle scuole, con il progetto PolSchool sulla sicurezza stradale, mentre nell’area espositiva saranno presenti le più importanti e prestigiose aziende del settore.