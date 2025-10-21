A Cinquefrondi un corso gratuito di ballo arabo per donne di tutte le età

corso ballo arabo

Il progetto di accoglienza “Mario Congiusta”, di cui è titolare il Comune di Cinquefrondi e che viene gestito da Sankara Srl, è lieto di annunciare l’avvio del corso gratuito di ballo arabo intitolato “La voce del corpo”. Un’opportunità unica per riscoprire l’armonia tra anima e corpo, attraverso il ritmo e il movimento che diventano espressione profonda di sé. “La voce del corpo” è un percorso dedicato alle donne di qualsiasi età, pensato per rafforzare la consapevolezza e la fiducia in se stesse attraverso il linguaggio universale della danza.

“Questa è l’ennesima dimostrazione – afferma il sindaco Michele Conia – che l’accoglienza, oltre ad essere un valore in sé, offre servizi anche alla comunità cinquefrondese, in un’ottica di interazione e crescita culturale”.

Info

Dove: Scuola di danza Time for Dancing di Domenico Napoli

Indirizzo: Via Roma 61, Cinquefrondi

Inizio corso: Giovedì 24 ottobre 2025

Orario: dalle 15:00 alle 16:00

A cura di: Meiriyam Aydibi

Il corso è completamente gratuito e aperto a tutte le donne interessate a vivere un’esperienza intensa e coinvolgente.

Per info e iscrizioni rivolgersi al SAI Cinquefrondi, presso la Mediateca Comunale. Orari: dal lunedì al venerdì, 09:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00.

corso ballo arabo

