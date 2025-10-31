A Cinquefrondi nasce la Comunità Energetica della Piana

In un’Assemblea tenutasi nella Sala Consiliare del Comune di Cinquefrondi, presieduta dal Sindaco Michele Conia e dall’Assessore all’Ambiente ed Energie Rinnovabili Giada Porretta, la Comunità Energetica della Piana nomina i propri organi direttivi. È stata eletta Presidente Francesca Mavrici, Vicepresidente Enzo Mileto, Tesoriere Renato Gallo, membri Consiglio Direttivo: Maria Manfida, Roberto Carrano, Flavio Loria, Gianpaolo Aprile, Iannizzi Giuseppe, Enzo Marazzita.
“Si tratta di un momento straordinario di partecipazione collettiva che dal basso consentirà risparmi e tutela dell’ambiente. Si Ringrazia per la grande collaborazione la Camera di Commercio di Reggio Calabria, l’Università della Calabria ed il Consorzio Creta. Nei prossimi giorni la Comunità partirà con una campagna di informazione e di partecipazione per tutto il territorio della Piana coinvolgendo anche gli altri comuni della piana”, puntualizza il sindaco Michele Conia.