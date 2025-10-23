A Cinquefrondi mensa attiva dal 1° ottobre con tante novità, oggi l’amministrazione a pranzo con i bambini

Un gesto simbolico che parla chiaro: oggi il sindaco e l’intera Giunta comunale di Cinquefrondi si sono seduti a mensa insieme ai bambini dell’Istituto Comprensivo “Francesco Della Scala” e plessi “Corrado Alvaro” e “Bruno Buozzi”, per “condividere l’esperienza quotidiana dei più piccoli e testimoniare con concretezza l’attenzione dell’Amministrazione verso le esigenze della comunità. Dal 1° ottobre 2025 ha preso ufficialmente avvio un servizio di mensa scolastica moderno, efficiente e all’avanguardia, che pone al centro la salute, l’educazione alimentare e il benessere dei bambini, senza gravare sulle famiglie. Cinquefrondi, tra i primi comuni della Calabria a digitalizzare l’intero processo di iscrizione e gestione dei buoni pasto, conferma così il proprio ruolo di Amministrazione innovativa, trasparente e lungimirante. Qualità, sicurezza e cura del benessere: pasti preparati con prodotti biologici di prima scelta, con valori nutrizionali approvati dall’ASP e calibrati sulle diverse fasce d’età; attenzione speciale alle classi quarte e quinte, con un pasto dedicato il lunedì durante il tempo prolungato”.

Confermati i criteri ISEE già in vigore: esenzione totale per reddito zero e contributi progressivi fino a 2,50 € per pasto, per garantire equità sociale e sostegno alle famiglie. Con questa iniziativa, l’Amministrazione ribadisce la propria “missione: garantire servizi di eccellenza, investire nel benessere e nella crescita dei più piccoli, e costruire una comunità dove attenzione, qualità e innovazione rappresentano valori concreti e quotidiani. Oltre a fornire pasti sani e nutrienti, il Comune intende promuovere cultura alimentare e consapevolezza sin dalla prima infanzia, educando i bambini a scelte corrette e sostenibili. L’Amministrazione crede fermamente che la scuola non sia solo luogo di apprendimento, ma anche spazio di crescita, socializzazione e inclusione. Attraverso iniziative come questa, Cinquefrondi conferma la propria identità di comunità attenta, solidale e moderna, dove il progresso tecnologico e l’innovazione dei servizi si coniugano con attenzione alle persone, rispetto dei valori e cura del futuro dei nostri figli. Un modello di buona amministrazione che guarda al domani senza mai dimenticare le esigenze di oggi”.