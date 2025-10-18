A Bova Marina la V edizione del Grace Day: una giornata dedicata alla cura di sé e al benessere

Una giornata interamente dedicata alla cura di sé, alla formazione e al benessere psicofisico, per promuovere la prevenzione e una maggiore consapevolezza della salute come parte integrante della qualità di vita. L’iniziativa promossa dall’Associazione Grace ETS col patrocinio del Comune di Bova Marina è aperta al pubblico e propone tre sessioni tematiche che affronteranno diversi aspetti del benessere personale: salute, estetica e qualità di vita attraverso il dialogo con professionisti, operatori del benessere, scuole e associazioni.

Attraverso testimonianze, momenti formativi e spazi di dialogo, la giornata si propone di valorizzare la prevenzione, la cura del corpo e della mente, e di promuovere una visione positiva e solidale della salute, intesa come equilibrio tra dimensione fisica, emotiva e sociale.

“Quest’anno per la V edizione del Grace Day abbiamo deciso di creare un’occasione di incontro – spiega il Presidente dell’Associazione Grace ETS, Lidia Papisca – per diffondere conoscenza, incoraggiare la condivisione e sostenere il benessere in tutte le sue forme, con particolare attenzione a chi sta vivendo un percorso di cura o di rinascita. Vogliamo che questa giornata, inserita all’interno del mese rosa per eccellenza e del Grace in Tour, sia un abbraccio collettivo, un tempo per ricordarci che l’amore per Sé stessi è il primo passo verso il benessere“.

Durante l’evento – su iniziativa del Consigliere comunale di Bova Marina, Maria Catanea – sarà inaugurata la Panchina Rosa, dedicata con profonda emozione alla memoria di Lucrezia Marino, donna di forza, dolcezza e coraggio, che continua ad essere esempio di amore e speranza per tantissime Donne. Ad ospitare la V edizione del Grace Day lunedì 20 ottobre p.v. alle ore 9:00 sarà la Biblioteca comunale di Bova Marina.