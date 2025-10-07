7 ottobre, Papa Leone condanna Hamas: “1200 morti. Inaccettabili gruppi che causano terrorismo”

Papa Leone interviene sul 7 ottobre 2023: il Pontefice condanna l'attacco terroristico di Hamas che causò 1200 morti in Israele

papa leone
Foto Ansa

Sono stati due anni molto dolorosi. Con un atto terroristico con 1200 morti: davvero bisogna pensare a quanto odio esiste nel mondo e a che possiamo fare. Poi tanti palestinesi, si parla di 67mila uccisi: di quanta violenza e di quanto odio è capace l’uomo“. È quanto dichiarato da Papa Leone, prima di fare rientro a Roma da Castel Gandolfo, parlando dell’attacco di Hamas a Israele di due anni fa, 7 ottobre 2023.

Bisogna ridurre l’odio e cercare soluzioni di pace. – ha osservato – I gruppi che causano terrorismo non li possiamo accettare, bisogna sempre rifiutare lo stile di odio nel mondo. Preoccupanti gli atti di antisemitismo: bisogna annunciare la pace; rispetto per la dignità di tutti“, ha concluso.

