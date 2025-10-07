7 ottobre, Netanyahu tra dolore e orgoglio: “2 anni dal massacro, lavoriamo affinchè Hamas non sia minaccia”

In occasione della commemorazione delle vittime del 7 ottobre 2023, giorno in cui Hamas massacrò brutalmente 1200 israeliani e ne rapì 250 in un attacco terroristico brutalmente violento, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha lanciato un sentito messaggio alla nazione: “sono passati due anni dall’attacco del 7 ottobre – il terribile massacro dei nostri fratelli e sorelle residenti nel Negev occidentale e dei partecipanti alla festa Nova. Abbiamo pagato un prezzo molto doloroso. Neonati, bambini, adulti e anziani sono stati brutalmente assassinati da terroristi di Hamas. 251 uomini e donne sono stati rapiti nei tunnel del terrore nella Striscia di Gaza.

Io e mia moglie inchiniamo la testa in memoria dei nostri caduti, la cui immagine rimarrà scolpita nei nostri cuori per sempre. Abbracciamo con amore le famiglie in lutto, auguriamo una completa guarigione ai feriti nel corpo e nello spirito, e naturalmente continuiamo a operare in ogni modo per il ritorno di tutti i rapiti – vivi e caduti.

I nostri nemici assetati di sangue ci hanno colpito duramente, ma non ci hanno spezzati. Presto hanno scoperto la straordinaria forza del popolo di Israele.

La guerra di resistenza su sette fronti è una guerra decisiva per la casa – una guerra per la nostra stessa esistenza e il nostro futuro. Accanto al grande dolore, proviamo un enorme orgoglio per la straordinaria capacità di resistenza del nostro Stato. I nostri soldati e Comandanti rispondono con una guerra feroce contro i nostri nemici su ogni fronte, lontano e vicino. Chi alza la mano contro di noi subisce colpi senza precedenti.

Insieme abbiamo spezzato l’asse iraniano, insieme abbiamo cambiato il volto del Medio Oriente, insieme garantiremo l’eternità di Israele.

Cittadini di Israele, siamo in giorni decisivi. Continueremo a lavorare per raggiungere tutti gli obiettivi della guerra: il ritorno di tutti i rapiti, l’eliminazione del regime di Hamas e la garanzia che Gaza non rappresenterà più una minaccia per Israele. Insieme staremo e insieme, con l’aiuto di Dio, vinceremo“.