È il 7 ottobre, ma a Firenze si celebra la ‘resistenza palestinese’. Carrai: “è il caso di abolire la giornata della memoria?”

“I giovani studenti palestinesi di Firenze che hanno occupato l’Università di Firenze – in particolare il plesso di via Laura – hanno organizzato oggi, 7 ottobre, anniversario del brutale massacro terroristico perpetrato da Hamas nei confronti di arabi, drusi ebrei israeliani, un dibattito dal titolo ‘Dal fiume al mare, dibattito sulla resistenza palestinese’“. È quanto denunciato in una nota da Marco Carrai, console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia.

“A parte la schifezza di organizzare una manifestazione che inneggia alla distruzione di Israele in questo giorno – ma varrebbe in qualunque altro giorno – forse è il caso di abolire la farsa della giornata della memoria perché qui di memoria non ne esiste più nessuna. Chi pensa che la resistenza di un popolo sia un massacro compiuto da un’associazione terroristica ha seri problemi. La pace parte dalla pace interiore e non dall’odio. Vale per chiunque“, conclude.