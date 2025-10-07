7 Ottobre 2025, auguri di buon onomastico Rosario e Rosaria: IMMAGINI, FRASI e VIDEO da condividere su Facebook e WhatsApp

Oggi, 7 ottobre 2025, è Festa della Madonna del Rosario. L’origine della Madonna è stata attribuita all’apparizione di Maria a San Domenico nel 1208 a Prouille. Questa festa fu istituita con il nome di “Madonna della Vittoria” dal papa Pio V a perenne ricordo della battaglia di Lepanto, svoltasi appunto il 7 ottobre del 1571, nella quale la flotta della Lega Santa sconfisse quella dell’Impero ottomano. Il successore, papa Gregorio XIII, la trasformò in festa della Madonna del Rosario: i cristiani attribuirono il merito della vittoria alla protezione di Maria, che avevano invocato recitando il Rosario prima della battaglia.

A corredo dell’articolo varie immagini (gallery in alto), frasi e video per fare gli auguri a coloro che si chiamano Rosario o Rosaria.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Auguri Rosario, buon onomastico al mio migliore amico universitario, oggi è il giorno della tua festa, accetta questa mia frase modesta!

Potrebbe essere un nome come gli altri, ma per me Rosario sei tu, diventa cosi il nome più importante io abbia mai sentito. Auguri amore mio!

L’amore può anche essere cieco, ma non gli permetto di essere sordo, non permetterei di privarmi del suono, della musica che sento con il tuo nome!

Buon onomastico Rosario, ti invio questo messaggio di auguri, possa essere un raggio nella tua giornata, sperando possa il mio pensiero illuminarti e darti calore!

Oggi è il giorno per ringraziarti, il giorno in cui ricordo il tuo nome, quell’unico nome che ogni volta che sento mi fa sorridere e stare bene!

Vorrei dire amore ma poi dico Rosario, è cosi da quando ti conosco, perchè tu hai cambiato in me il significato dell’amore che ora non può che avere il tuo nome!

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp:





