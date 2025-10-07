7 Ottobre 2025, auguri di buon onomastico Rosario e Rosaria: IMMAGINI, FRASI e VIDEO da condividere su Facebook e WhatsApp

Oggi, 7 ottobre 2025, è Festa della Madonna del Rosario. L’origine della Madonna è stata attribuita all’apparizione di Maria a San Domenico nel 1208 a Prouille. Questa festa fu istituita con il nome di “Madonna della Vittoria” dal papa Pio V a perenne ricordo della battaglia di Lepanto, svoltasi appunto il 7 ottobre del 1571, nella quale la flotta della Lega Santa sconfisse quella dell’Impero ottomano. Il successore, papa Gregorio XIII, la trasformò in festa della Madonna del Rosario: i cristiani attribuirono il merito della vittoria alla protezione di Maria, che avevano invocato recitando il Rosario prima della battaglia.
A corredo dell’articolo varie immagini (gallery in alto), frasi e video per fare gli auguri a coloro che si chiamano Rosario o Rosaria.
Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:
- Auguri Rosario, buon onomastico al mio migliore amico universitario, oggi è il giorno della tua festa, accetta questa mia frase modesta!
- Potrebbe essere un nome come gli altri, ma per me Rosario sei tu, diventa cosi il nome più importante io abbia mai sentito. Auguri amore mio!
- L’amore può anche essere cieco, ma non gli permetto di essere sordo, non permetterei di privarmi del suono, della musica che sento con il tuo nome!
- Buon onomastico Rosario, ti invio questo messaggio di auguri, possa essere un raggio nella tua giornata, sperando possa il mio pensiero illuminarti e darti calore!
- Oggi è il giorno per ringraziarti, il giorno in cui ricordo il tuo nome, quell’unico nome che ogni volta che sento mi fa sorridere e stare bene!
- Vorrei dire amore ma poi dico Rosario, è cosi da quando ti conosco, perchè tu hai cambiato in me il significato dell’amore che ora non può che avere il tuo nome!
Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: