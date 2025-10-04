“4 Hotel” in Calabria, Barbieri: “Sila spettacolare. Qui si mangia da Dio!” | VIDEO

“In Calabria si mangia da Dio“. Noi calabresi lo sapevamo già, i turisti se ne accorgono con sorpresa. Ma se lo dice chef Bruno Barbieri, vale di più. In un video postato dal presidente Roberto Occhiuto, il famoso volto tv ha elogiato i paesaggi e la cucina della Regione. In Calabria con la trasmissione “4 Hotel“, chef Barbieri ha postato una storia nella quale è intento a mangiare un gustoso piatto di pasta con i funghi appena raccolti.

“Qui in Calabria la pasta la sanno fare parecchio, parecchio, bene. La Calabria non era una sorpresa: lo sapevo che si mangiava da Dio. È un territorio ancora poco conosciuto. La Sila è un posto pazzesco“, ha dichiarato.