22° Rally Tirreno Messina: iscrizioni aperte per la finale nazionale di Coppa Italia Rally ACI Sport

Si aprono domani, giovedì 16 ottobre, le iscrizioni per il 22° Rally Tirreno Messina, valido come finale nazionale di Coppa Italia Rally ACI Sport. Le adesioni potranno essere inviate fino a venerdì 7 novembre. La gara, organizzata da Top Competition in collaborazione con ACI Messina, è sostenuta dal Comune di Messina, dalla Città Metropolitana e dalla Regione Sicilia, insieme a un coeso gruppo di partner pubblici e privati.

L’evento porterà in Sicilia i migliori equipaggi provenienti dalle dieci zone italiane dal 14 al 16 novembre. Anche gli equipaggi non finalisti della Coppa Italia potranno iscriversi alla competizione peloritana, che riporta un titolo nazionale nella città dello Stretto, pronta a ospitare nuovamente i protagonisti della scena automobilistica italiana, dopo che per anni gli stessi percorsi sono stati teatro di memorabili sfide internazionali.

Nel fine settimana del 16 novembre il capoluogo peloritano vivrà nuovamente l’emozione dell’atmosfera tricolore. Il Centro Servizi e la Direzione Gara saranno allestiti presso il Palazzo della Città Metropolitana, a pochi passi da Piazza Duomo, dove si svolgeranno anche partenza e arrivo della competizione. Verifiche e parco assistenza avranno luogo al PalaRescifina, polo sportivo della città.

La gara prevede undici prove speciali con due crono serali, “Le Masse” e “Reginella”, nella serata di sabato 15 novembre. Domenica 16 novembre seguiranno altre nove prove speciali: “Peloritani” (due passaggi), “Roccavaldina” e “Rometta” (tre passaggi ciascuna), e “Campo Italia” con un unico passaggio.

Sarà uno spettacolo intenso sulle strade messinesi, che nel 2024 offrirono un finale da brivido: la vittoria andò al francese vice iridato Francois Delecour con Romain Roche su Skoda Fabia, seguito da Totò Riolo e Maurizio Marin su Volkswagen Polo GT e da Marcello Rizzo e Antonio Pittella su Skoda, terzi a causa di una foratura negli ultimi metri di gara. Una toccata sul crono finale fermò anche Alessio Profeta e Roberto Longo, leader fino a quel momento.

Tutte le informazioni relative alla gara, comprese le agevolazioni sui trasporti navali e sulle strutture ricettive convenzionate, sono disponibili sui siti topcopmpetition.it e acisport.it