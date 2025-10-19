“19 giganti all’opera per cambiare il futuro dei trasporti sull’isola”: la sfida di Webuild in Sicilia | DETTAGLI

“In Sicilia, 19 giganti sono all’opera per una grande opera per la regione e per il SudItalia. È la squadra delle TBM di WeBuild, che sta costruendo il futuro dei trasporti nell’isola. Queste macchine giganti, lunghe oltre 100 metri, sono al lavoro per scavare 175 km di gallerie che ospiteranno i treni alta capacità della nuova linea ferroviaria tra Palermo, Catania e Messina.” Lo scrivono suoi social ufficiali di Webuild S.p.A., gruppo multinazionale italiano che opera nel settore delle costruzioni e dell’ingegneria civile per la realizzazione di infrastrutture complesse, che sul territorio siciliano, è attiva per realizzare la linea ad alta velocità, al fine di ridurre i tempi di concorrenza verso alcune mete dell’isola. Si tratta di un programma che include la realizzazione di diverse tratte tra cui:

Palermo-Catania : Lotto 1+2 Fiumetorto-Lercara Diramazione, Lotto 3 Lercara-Caltanissetta Xirbi, Lotto 4a Caltanissetta Xirbi-Nuova Enna, Lotto 4b Nuova Enna-Dittaino e Lotto 6 Bicocca-Catenanuova.

Catania-Messina: Lotto 1° Fiumefreddo-Taormina/Letojanni e Lotto 2 Taormina-Giampilieri. Il tempi di concorrenza di questa tratta si ridurrebbero fino a 45 min.