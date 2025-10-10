10 ottobre 2025, auguri di buon onomastico Daniele e Daniela

Oggi, 10 ottobre 2025, si ricorda Daniele Comboni: nato a Limone sul Garda il 15 marzo 1831 e morto a Khartoum in Sudan il 10 ottobre 1881, appartiene in pieno alla storia del movimento missionario, rinvigoritosi grazie alla sua opera, concretizzando di fatto quel risveglio apostolico che arriverà sino a noi. Stratega della nuova missionarietà in Africa, Comboni è l’apostolo della Nigrizia, e considera la fede come l’unica arma con cui è possibile restituire agli africani la propria dignità. Daniele Comboni è stato proclamato beato da Papa Giovanni Paolo II il 17 marzo 1996.
