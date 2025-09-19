“Visioni Divine” al Reggio Calabria FilmFest: il vino calabrese diventa esperienza immersiva tra cinema, gusto e territorio | INTERVISTE

https://www.youtube.com/watch?v=Cg0bi5oObWIIl Reggio Calabria FilmFest 2025 si è arricchito di un nuovo progetto che unisce innovazione, cultura e promozione territoriale: “Visioni diVine”, un’iniziativa firmata da FA.MA. Communication & Lobbying, con il patrocinio e il contributo dell’ARSAC – Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese. Nata con l’obiettivo di potenziare la dimensione esperienziale del Festival, “Visioni diVine” propone un’immersione sensoriale nei paesaggi, nei sapori e nelle storie della Calabria, fondendo tecnologia, cinema ed enogastronomia in un racconto innovativo e coinvolgente.

Progetto

Il progetto prende ispirazione dall’esperienza realizzata da ARSAC al Vinitaly 2025, dove grazie all’uso della tecnologia Oculus VR è stato possibile condurre i visitatori in un viaggio virtuale tra i vigneti, le cantine e gli scorci mozzafiato della regione. Un successo in termini di partecipazione e visibilità, che ora è approdato a Reggio Calabria nel FilmFest.

Esperienza immersiva con visori Oculus

Durante la kermesse, che si è tenuta a Piazza De Nava, il pubblico ha potuto vivere l’esperienza immersiva con visori Oculus all’interno di un percorso dedicato, affiancato da due momenti centrali che valorizzano il legame tra narrazione cinematografica, tradizione vitivinicola e identità locale. Cinema, territorio, enogastronomia”; a seguire presso L’A Gourmet – L’Accademia, si è svolta la masterclass “Cucina identitaria, vini e paesaggio”.

Masterclass di degustazione

La masterclass di degustazione è stata a cura dello chef reggino Filippo Cogliandro, ambasciatore della cucina calabrese nel mondo, con la partecipazione del sommelier Riccardo Cannistraci (Delegato AIS Reggio Calabria): vini del territorio selezionati in abbinamento a piatti della tradizione reinterpretati in chiave contemporanea, per un’esperienza sensoriale e culturale a tutto tondo. “Ringrazio tutti perchè hanno deciso di promuovere il vino di Reggio Calabria attraverso la mia cucina”, afferma Cogliandro.

Interviste