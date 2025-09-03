Virtus Messina, colpo in attacco: ecco Roberto Brigandì

StrettoWeb

La società ASD Virtus Messina è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento dell’attaccante Roberto Brigandì. Nato a Messina il 27 gennaio 1991, Brigandì muove i primi passi nel mondo del calcio con la maglia del FC Messina Peloro, con cui compie un’importante trafila nel settore giovanile, fino a raggiungere la formazione Allievi. Nella stagione 2009/2010 approda alla Roccese, squadra militante in Prima Categoria, dove esordisce tra i “grandi”.

Dopo l’importante esperienza al Real Messina, arriva la chiamata della Spadaforese, con cui colleziona le sue prime presenze nel campionato di Promozione. Seguono le esperienze con le maglie di Ghibellina e Saponara, prima del trasferimento al Rometta, club di Eccellenza con cui colleziona sei presenze e realizza tre reti. Nonostante la retrocessione, viene confermato anche per la stagione successiva. Nel 2015/2016 torna in quinta serie con la maglia dell’ambizioso Acireale. Completa poi la stagione con il Forza Calcio Messina (Eccellenza), mettendo a referto 17 presenze e sei gol. Nel 2016/2017 si trasferisce al Camaro, contribuendo con ben 18 reti in 25 partite alla storica promozione in Eccellenza del club neroverde. A dicembre 2017 passa alla Messana (Promozione), andando a segno in sei occasioni. Con le maglie di Gescal, Torregrotta e Merì (31 presenze complessive e 10 reti), Brigandì consolida ulteriormente la propria fama di bomber della Promozione. Nel 2020/2021 scende di categoria, firmando per la Pro Mende (Prima Categoria), in una stagione inevitabilmente condizionata dalla pandemia da Covid-19. Le ultime tappe del suo lungo percorso sono le esperienze con AGA Messina (Terza Categoria), Riviera Nord (Prima Categoria) e Atletico Messina (Promozione).

Un innesto di assoluto valore quello messo a segno dal direttore generale Marco Metallo, che innalza sensibilmente il tasso qualitativo del roster a disposizione di mister Antonio Platania.