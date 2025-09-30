Viola, l’iconico coach Charlie Recalcati torna a Reggio Calabria: il motivo della visita

Domani alle ore 10:30, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, l’Amministrazione comunale consegnerà un riconoscimento all’iconica figura del basket reggino, Carlo (detto Charlie) Recalcati: allenatore, per cinque anni (1990-1995), della migliore Viola Reggio Calabria di sempre; ottenendo risultati rimasti nella storia della squadra rappresenta, ad oggi, una bandiera sportiva per migliaia di reggini avendo cristallizzato nel tempo un legame ormai indissolubile con la città. Saranno presenti referenti della Viola e dell’Amministrazione comunale.