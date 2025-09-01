Viola, l’assistant coach Cotroneo: “buono il primo test, abbiamo grandi obiettivi”

StrettoWeb

Buon test domenica mattina al PalaBoccioni per la Redel Viola Reggio Calabria, in fase di avvicinamento al campionato che prenderà il via il 27 settembre, sul parquet del Brindisi. Le parole di Giuseppe Cotroneo, assistant-coach, che fa il punto della situazione: si punta sul lavoro e sui giovani. Tante ambizioni, un progetto solido e la consapevolezza che questa è la strada giusta.

Coach Cotroneo, siamo al termine del primo scrimmage. Che test è stato?

“È stata la prima amichevole dopo due settimane di lavoro atletico. Abbiamo lavorato sui principi che ci accompagneranno quest’anno. Un test, secondo me, abbastanza positivo che ci lascia tanti spunti; già in settimana cercheremo di aggiustare i tempi, soprattutto in difesa”.

Una chiamata a cui è stato facile dire di sì…

“Ricevuta la chiamata della Viola sia Vincenzo Meduri che coach Cadeo che mi hanno illustrato il progetto, è stato molto facile convincermi. Abbiamo tante ambizioni sia sulla prima squadra sia sul settore giovanile. Con i coach Cadeo e Lovino ci siamo trovati subito bene e stiamo cercando di dividerci i compiti, lavorando in piena armonia. Vincenzo è un ragazzo eccezionale, è un allenatore preparatissimo. Su Giulio non spetta a me dire quanto sia preparato tecnicamente ed è una grande fortuna averlo qui anche dal punto di vista umano”.

La società ha deciso di allestire una squadra importante: obiettivi chiari, un ricco organigramma tra dirigenti e allenatori e tantissimo lavoro da svolgere.

“Cercheremo di fare di tutto per raggiungere questi obiettivi e per farlo bisogna chiudersi in palestra e lavorare. Dobbiamo essere consapevoli che non si possono bruciare le tappe, ci si arriva passo dopo passo e questa è la parte fondamentale”.