Viola, Fernandez: “contro Ragusa gran test, ambiscono come noi ai piani alti della classifica”

Buon test per la Viola contro Ragusa, due squadre che si giocheranno le posizioni di testa della classifica. Le parole di Manu Fernandez

Manu Fernandez Viola

Un altro buon test per la Redel Reggio Calabria, dopo quelli con Dierre e Catanzaro. Anche contro il Ragusa, la squadra di coach Cadeo ha messo in mostra il suo potenziale, al netto dei carichi di lavoro svolti in questa preseason. E che sia una Viola in crescita, lo certificano le parole di capitan Manu Fernandez. Abbiamo chiuso una settimana abbastanza faticosa, provando a mettere in campo ciò che stiamo provando in allenamento. In alcuni momenti lo abbiamo fatto bene, in altri possiamo ancora migliorare”.

Il playmaker prosegue. “A Ragusa è stato uno scrimmage importante, contro una formazione che ambisce ai piani alti della classifica. Test del genere, a questo punto della stagione, servono tantissimo. Una bella partita contro un roster fisico e giocatori che possono fare bene in questo torneo”.

Un bilancio, dunque, positivo e costruttivo per i neroarancio, che continuano il loro percorso di avvicinamento al debutto in campionato con umiltà e voglia di crescere.

