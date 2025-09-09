Viola, Fernandez: “contro Ragusa gran test, ambiscono come noi ai piani alti della classifica”

Un altro buon test per la Redel Reggio Calabria, dopo quelli con Dierre e Catanzaro. Anche contro il Ragusa, la squadra di coach Cadeo ha messo in mostra il suo potenziale, al netto dei carichi di lavoro svolti in questa preseason. E che sia una Viola in crescita, lo certificano le parole di capitan Manu Fernandez. “Abbiamo chiuso una settimana abbastanza faticosa, provando a mettere in campo ciò che stiamo provando in allenamento. In alcuni momenti lo abbiamo fatto bene, in altri possiamo ancora migliorare”.

Il playmaker prosegue. “A Ragusa è stato uno scrimmage importante, contro una formazione che ambisce ai piani alti della classifica. Test del genere, a questo punto della stagione, servono tantissimo. Una bella partita contro un roster fisico e giocatori che possono fare bene in questo torneo”.

Un bilancio, dunque, positivo e costruttivo per i neroarancio, che continuano il loro percorso di avvicinamento al debutto in campionato con umiltà e voglia di crescere.