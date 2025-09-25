Viola, coach Cotroneo saluta a 2 giorni dall’inizio della stagione: la motivazione

Le strade della Viola e di coach Cotroneo si separano improvvisamente a 2 giorni dall’inizio della nuova stagione. L’ex tecnico della Dierre, appena ritornato in neroarancio con il ruolo di assistant coach di coach Cadeo, ha lasciato il proprio incarico con la compagine reggina a causa di sopraggiunti impegni personali che non gli permettono di proseguire l’incarico nell’area tecnica della squadra.

Nel comunicato della Viola si legge: “la Redel Reggio Calabria comunica l’interruzione del rapporto di collaborazione con coach Giuseppe Cotroneo. La decisione è maturata in maniera consensuale a seguito di sopraggiunti impegni personali del coach, che non gli consentono di proseguire l’attività tecnica. La società neroarancio desidera ringraziare coach Giuseppe Cotroneo per la professionalità e la dedizione dimostrate, augurandogli le migliori fortune, personali e professionali“.