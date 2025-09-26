Villa San Giovanni, torna la giornata nazionale del veicolo d’epoca | PROGRAMMA

La giornata nazionale del veicolo d’epoca ASI, giunta alla sesta edizione, torna domenica 28 settembre 2025 a cura dell’Aremes, acronimo di Associazione Reggina Mezzi Storici, la realtà cittadina più affermata e consolidata nel motorismo vintage. Il dinamico sodalizio reggino guidato da Natale Romeo, che continua l’opera del compianto fondatore Lillo Cavallo, ha confermato la bella ed ampia location della Marina dello Stretto posta all’interno del porto turistico di Villa San Giovanni. Lo start dell’evento è previsto alle ore 15:00, con l’ingresso dei veicoli canalizzato fino alle 16:30. Attesi circa duecento veicoli a due e quattro ruote di diverse epoche e variegata tipologia.

L’intensa kermesse si svilupperà come di consueto con dei piacevoli momenti conviviali, mentre alle 18:00 è prevista la deliziosa ed agognata degustazione di bontà a cura delle pasticcerie di Romeo e Fragomeni e della gelateria Trebottoni. Preziosa come sempre risulterà la collaborazione dello Scuderia Ferrari Club di Reggio Calabria e dei Vespa Club di Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Motta San Giovanni.