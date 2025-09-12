Villa San Giovanni, lanciata la campagna “Quaderno Sospeso”: sarà raccolto materiale scolastico. Le INFO

Villa San Giovanni si dimostra ancora una volta una città solidale, dove il disagio sociale non viene ignorato, ma affrontato con una risposta concreta e corale. La Parrocchia SS. Cosma e Damiano di Acciarello, l’associazione “Vivi Quartiere Acciarello” e il centro Neurolab22, diretto dalla Dott.ssa Maria Grazia Richichi è della Dott.ssa Samantha Libri, in stretta sinergia con altre realtà territoriali, lanciano la campagna “Quaderno Sospeso”. Questa iniziativa non è solo una raccolta di materiale scolastico, ma un segnale forte e chiaro: nessuno deve essere lasciato indietro, soprattutto quando si tratta del diritto all’istruzione. L’obiettivo è supportare le famiglie che affrontano difficoltà economiche e garantire che ogni bambino possa iniziare l’anno scolastico con gli strumenti necessari.

Questa iniziativa è il frutto di una rete di solidarietà consolidata e attiva da molti anni sul territorio. La sua forza deriva dalla collaborazione tra diverse entità, ognuna con il proprio ruolo, ma con un unico scopo comune: aiutare chi ha più bisogno. Questa rete, che opera da tempo e ha visto anche il contributo dei Consiglieri di minoranza della Città di Villa San Giovanni, è la prova di un impegno collettivo costante. La Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano si conferma un punto di riferimento fondamentale per le attività di solidarietà, affiancata da numerose associazioni territoriali che, con dedizione e passione, si mettono in campo per il bene comune della cittadinanza.

La campagna “Quaderno Sospeso” è un invito a tutti a fare la propria parte. Saranno raccolti quaderni, penne, matite, gomme, temperini, zaini, diari e materiale da disegno. La raccolta si svolgerà presso la parrocchia SS. Cosma e Damiano (dal lunedì al venerdì, dalle 17:30 alle 20:00) e presso la sede del centro Neurolab22, situata in via Riviera 52, Villa San Giovanni (il lunedì e il giovedì, dalle 16:00 alle 18:00). Ogni gesto di generosità, grande o piccolo che sia, contribuisce a costruire una comunità più forte e attenta ai bisogni degli altri.